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مصر تفوز بالمركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العرب للأمن السيبراني

01:03 م الإثنين 03 مارس 2025

الأمن السيبراني

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كتبت- آية محمد:

فاز فريقان مصريان من طلاب برنامج التدريب الصيفي بمعهد تكنولوجيا المعلومات بالمركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العرب للأمن السيبراني، التي نظمتها شركة " ZINAD IT".

وشهدت البطولة منافسة قوية بين 14 فريقًا يمثلون خمس دول عربية، هي مصر وقطر وعُمان والسعودية والإمارات.

وشارك في المسابقة طلاب من عدة جامعات عربية، ومثلت تتويجًا للجهود المستمرة في تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتطوير الكفاءات العربية في هذا المجال الحيوي.

و تضمنت البطولة مسابقة محلية أقيمت في مارس 2024 بفرع المعهد في مدينة المعرفة، وشارك فيها أكثر من 1000 طالب كانوا قد تلقوا دورات تدريبية في عدة مواضيع، منها الأمن السيبراني ومفاهيم حول الشبكات والهجمات السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية والتشفير والهندسة العكسية، ومثلت الأفرقة الفائزة مصر في نهائيات البطولة.

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الأمن السيبراني بطولة العرب للأمن السيبراني برنامج التدريب الصيفي
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