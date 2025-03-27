"يوسف بطرس غالي" و"أشرف سلمان" ينضمان لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات مقبلة بانضمام يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق المخضرم لعضوية مجلس الإدارة.

وبحسب بيان مجموعة طلعت مصطفى المنشور على البورصة اليوم، فإن مجلس الإدارة تضمن عضوية أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق.

في 2024 تم تعيين يوسف بطرس غالي عضوا في تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الذي كان يعد أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2011.

كانت مجموعة طلعت القابضة أعلنت ارتفاع أرباحها مسجلة 14.46 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل أرباح بـ 3.34 مليار جنيه عن 2023.

وارتفعت إيرادات النشاط العقاري خلال العام الماضي إلى 24.52 مليار جنيه مقارنة بـ 21.57 مليار جنيه في 2023.