سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2866 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3685 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4300 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4914 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152825.4 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 245700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 3035 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.