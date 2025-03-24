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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 24 مارس 2025

02:24 م الإثنين 24 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4854 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4917 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4302 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3687 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34419 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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