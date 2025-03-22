انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2853 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3668 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4280 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4891 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152110 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75% إلى نحو 3022 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.