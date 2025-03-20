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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والدواجن والذهب

01:40 م الخميس 20 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت وارتفاع الدقيق.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

انخفاض سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار الحديد
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