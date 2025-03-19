ارتفاع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2846 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3660 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4270 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4880 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151768 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 3029 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.