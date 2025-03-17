تنويه مهم من الضرائب بشأن إقرارات ضريبة الدخل للأفراد والشركات لـ2024

كتبت- منال المصري:

أصدرت مصلحة الضرائب تنويه هام بشأن موعد تقديم إقرارات ضريبة للدخل عن الفترة الضريبية 2024 للأفراد والشركات.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024 سيكون موعد تقديمها حتى 31 مارس الحالي للأشخاص الطبيعيين "الأفراد".

أما إقرارات الضريبة للدخل على الشركات سيكون موعدها 30 أبريل المقبل للأشخاص ولايسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، وفق البيان.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2024.

وأكدت أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين ، مضيفة أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.

وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.