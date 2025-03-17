"الرقابة المالية" توافق على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع لـ"إيديتا"

كتبت_ أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها من نشر إفصاح الخاص بقرار مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية المتعلق بمضاعفة رأسمالها المصدر والمدفوع.

وأفادت الهيئة بحسب البيان المنشور على شاشة البورصة اليوم، أن الإفصاح تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 140 مليون جنيه مقابل 700 مليون جنيه موزعة على عدد 700 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم.

وأضافت الشركة، أن تمويل الزيادة سيأتي من خلال الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 31 ديسمبر 2023.

وتأسست شركة إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2014. ومتخصصة في العمل بمجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشات والويفر والحلويات والبسكويت. (إيديتا) مدرجة في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن للأوراق المالية.