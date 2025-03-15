خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الحديد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والدقيق، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

87 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

9 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الدقيق والفول والزيت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت