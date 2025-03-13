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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع الذهب

01:57 م الخميس 13 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

منها البلطي .. انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس.. تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الخميس

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أسعار الدواجن أسعار البيض ارتفاع الذهب
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