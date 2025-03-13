وزير البترول يبحث مع مؤسسة النفط الكورية فرص الاستثمار في الطاقة

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع دونج سوب كيم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الكورية (KNOC)، لبحث فرص التعاون الممكنة في تنفيذ مشروعات تجارة وتداول الزيت الخام والغاز الطبيعي ومستودعات التخزين، واستغلال الطاقات الفائضة في المستودعات ومصافي تكرير البترول المصرية في ظل التطور الذي شهدته البنية التحتية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في مصر.

كما بحث الجانبان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في إدارة الحقول بما يدعم جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق هدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما للبناء على ما تحقق من نجاح في تنفيذ عدد من المشروعات البترولية، وفي مقدّمتها مشروع مصفاة المصرية للتكرير، والذي يمثّل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين قطاع البترول المصري والشركات الكورية .



وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والخضراء ومشروعات التقاط الكربون وتخزينه، في ظل الخبرات المتميزة لمؤسسة النفط الوطنية الكورية في هذا المجال والفرص الواعدة لقطاع الطاقة في مصر فيما يتعلق بإنتاج وتوليد الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.



ومن جانبه أبدى دونج سوب كيم اهتماماً بمشاركة مؤسسة النفط الوطنية الكورية في برامج التطوير وبناء القدرات بقطاع البترول المصري من خلال توفير برامج تدريبية متطورة للكوادر الشابة من شباب العاملين بالقطاع عن طريق إيفاد مجموعة من الكوادر إلى كوريا للاستفادة من هذه البرامج.