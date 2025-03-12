"إي إف چي هيرميس" تُتمم صفقة الطرح العام الأولي لـ "أسياد للنقل البحري" في بورصة مسقط بـ 333 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة " أسياد للنقل البحري" بقيمة 333 مليون دولار.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، قد شهد الطرح العام الأولي لشركة " أسياد للنقل البحري" عرض 20% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهمًا من الأسهم الحالية بسعر 123 بيسة للسهم؛ مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 641 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار ).

وأضاف أن شركة أسياد للنقل البحري تعد إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة، في بورصة مسقط، حيث بدأت الشركة التداول اليوم تحت رمز السهم ASCO.

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن الشركة نجحت في إتمام 3 من بين 5 طروحات أولية حتى الآن (منذ إدراج شركة أبراج للطاقة)."

وتأسست «أسياد للنقل البحري» عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدم حلول شحن وخدمات بحرية متكاملة عبر أسطول مكون من 89 سفينة متعددة الأغراض تصل إلى أكثر من 60 دولة، ما يربط بين الموانئ العُمانية والعالمية، ويوفر حلول شحن موثوقة تناسب مختلف القطاعات الصناعية.