انخفاض الكوسة والليمون..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الكوسة، الباذنجان البلدي، الفلفل الحامي البلدي، البصل الأبيض، والليمون، والملوخية، والخيار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 12 و17 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيهين ونصف.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و30 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 15 و 30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.