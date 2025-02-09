كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس السبت انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-9 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4566 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2664 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1902 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 142010 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31960 جنيها.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2861 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.