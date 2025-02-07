سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2680 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3446 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4594 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142873 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 229700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.59% إلى نحو 2873 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.