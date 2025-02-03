قفز 50 جنيهٌا.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهٌا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وكان سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، ليسجل بذلك ارتفاعٌا بنحو 50 جنيهٌا على مدار اليوم.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2633 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3386 جنيهٌا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3950 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4514 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 31600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45140 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 140385 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 225700 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95 % إلى نحو 2825 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.