إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "O3-Mini".. فما هي مميزاته؟

كتيت- آية محمد:

أطلقت OpenAI نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد o3-mini، الذي يتميز بقدرات متقدمة في التفكير والاستدلال.

و"o3-mini" هو تحديث جديد في ChatGPT ويعتبر نموذجا محسّنا ضمن سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI، وهو أول نموذج استدلال يدعم الميزات المطلوبة بشدة للمطورين، بما في ذلك استدعاء الوظائف، ومخرجات منظمة، ورسائل المطورين.

ويعد إطلاق" o3-mini" خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة شرسة مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وسيتم توفير ذلك النموذج مجانًا لجميع المستخدمين، مع ميزات إضافية للمشتركين في الخطط المدفوعة، مما يمثل تغييرًا استراتيجيًا مهمًا في سياسة الشركة.

مميزات o3-mini مقارنة بـ o1-mini :

سرعة استجابة أعلى بنسبة 24%

تحسين التفكير المنطقي وتنفيذ المهام المعقدة مثل الرياضيات، البرمجة، والعلوم.

إمكانية استرجاع البيانات من الويب في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات محدثة مع روابط للمصادر، ما يعزز موثوقية المعلومات المقدمة.

كما أنه سيدعم البث المباشر، ويمكن للمطورين الاختيار بين ثلاثة جهود استدلالية: منخفضة، متوسطة، وعالية، وذلك لتحسين الأداء وفقًا لحالات الاستخدام المحددة.

ولكنه لا يدعم قدرات الرؤية، لذا يجب استخدام " OpenAI o1" لمهام التفكير البصري.

إتاحة النموذج للمستخدمين

للمستخدمين المجانيين: يمكن تجربة النموذج داخل " ChatGPT" عبر ميزة "Reason" في شريط الدردشة، مع حدود يومية على عدد الرسائل.

للمشتركين المدفوعين:

مشتركو Chat GPT Plus وTeam يحصلون على 150 رسالة يوميًا.

مشتركو خطة Pro "بتكلفة 200 دولار شهريًا" يستفيدون من وصول غير محدود للنموذج.

إتاحة النموذج للمطورين

ويمكن للمطورين دمج o3-mini في تطبيقاتهم عبر OpenAI API، كما سيتم توفيره على Azure Open AI وGitHub Copilot، مما يوسع استخدامه في التطبيقات التجارية.