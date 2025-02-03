تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا.