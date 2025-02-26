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البورصة المصرية : خرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 9 إصدارات من سندات الخزانة

05:44 م الأربعاء 26 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية أنها انتهت من المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة وبدء العمل بها أول مارس 2025.

ووفق البيان المنشور على شاشات البورصة، أنه في إطار أعمال المراجعة الدورية شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 9 إصدارات من سندات الخزانة.

وأوضح أنه بذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 17 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.24 تريليون جم مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.25 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

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