تنظيم الاتصالات: 3.2 مليون جنيه تم ردهم للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم

كتبت- آية محمد:

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن المبالغ التي تم ردها إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قِبل الجهاز وتبلغ 3.2 مليون جنيه خلال عام 2024.

وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى المطالبات غير الصحيحة بنسبه 66%.

واحتلت شركة اورنج المركز الأول من حيث المبالغ التي تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم بنسبة 64% خلال عام 2024، بحسب بيان اليوم.

وبلغ معدل شكاوى الهاتف الثابت 591 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 87%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 3.6 يوم.

وجاء توزيع الشكاوى وفقًا للمناطق الجغرافية 46% القاهرة الكبرى، 27% الدلتا، 18% الصعيد، 6% الإسكندرية، 3% القناة.

وجاء توزيع نسبة الشكاوى بالمناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى: 74% نسبة الشكاوى من أعطال التليفون، و22% من تأخر توصيل الخدمة، و2% من الفواتير/ الرصيد.

الدلتا: 72% نسبة الشكاوى من أعطال التليفون، و23% من تأخر توصيل الخدمة، و1% من خدمة العملاء

الصعيد: 79% نسبة الشكاوى من أعطال التليفون، و18% من تأخر توصيل الخدمة، و1% من الفواتير/ الرصيد.

الإسكندرية: 62% نسبة الشكاوى من أعطال التليفون، و32% من تأخر توصيل الخدمة، و2% من الفواتير/ الرصيد.

القناة: 63% نسبة الشكاوى من أعطال التليفون، و30% من تأخر توصيل الخدمة، و2% من خدمة العملاء.