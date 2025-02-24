المؤشر الرئيسي يقفز ألفين نقطة.. هل الوقت الحالي مناسب للاستثمار في البورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودا قوية بما يتجاوز ألفين نقطة في أقل من أسبوعين منذ جلسة الأربعاء 11 فبراير، فهل الوقت الحالي مناسب لشراء أسهم في البورصة؟

وجه خبراء في أسواق المال نصيحة للمستثمرين المقبلين على شراء الأسهم الترقب لحين تمكن المؤشر الرئيسي من اختراق مستوى 31200 نقطة والشراء أو في حال قام السوق بعمليات تصحيحية وجني الأرباح دون مستوى 31 ألف وصول لـ 30600 نقطة باقتناص الفرصة والشراء أيضًا.

ويقول هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنه أفضل أوقات الشراء عند اقتراب المؤشر الرئيسي EGX 30 من مرحلة تصحيح حيث أن السوق المحلي استطاع تعويض خسائره خاصة بعد جلسة الثلاثاء 11 فبراير 2025 – حقق رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 32 مليار جنيه -، مستكملًا أن السوق من منتصف جلسة الأربعاء 12 فبراير وحتي اليوم استطاع الصعود متجاوزا 2000 نقطة.

وفسر كلامه قائلًا : " بعدما وصل المؤشر الرئيسي لمستوى 29040 نقطة في منتصف جلسة الأربعاء وصلنا خلال أسبوعين لمستوى 31056 نقطة"

وأكد عبد السميع، على أن ما شهدنا على مدار الأسبوعين الماضيين يعد أمرًا ايجابيًا؛ نظرًا أن الصعود يعتمد على التنوع في القطاعات والأسهم، مؤكدًا أننا لم نرى مثل هذا التنوع في الصعود منذ عام 2012 حيث السوق المحلي لا يعتمد على سهم أو سهمين للارتفاع.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتوقع أن يرتفع بشكل قوى لتخطى مستوى 24 ألف نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي – التى تعد القمة التاريخية الذي سبق وأن وصل لها المؤشر في مارس 2024 -

وتابع أن الصعود الحالي يعد مدعومًا بنسبة تصل لـ 70% للمشتريات المؤسسات المحلية بالإضافة لتواجد القوي للمؤسسات العربية والأجنبية، مضيفًا أن زيادة استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأضاف إلى أن السوق المحلي يعد مرأة للوضع الحالي والمستقبلي؛ لذلك ثقة المؤسسات وإقبالها على الشراء تعد مؤشر جيد للسوق المحلي، متوقعًا حدوث خلال الأيام القادمة من الأسبوع الحالي حركة تصحيحية داخل السوق.

وقال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الوقت الحالي يعد مناسبًا لجني جزء من المكاسب حيث ينصح للمقبل على الشراء الترقب إلى حين قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة كسر منطقة المقاومة 31200 أو في حال حدوث تصحيح والهبوط عند مستوى 30600 نقطة.

وأوضح أننا حاليًا لا نتسطيع القول أن المؤشر الرئيسي للبورصة استطاع اختراق مستوى 31 ألف نقطة؛ نظرًا لعدم تجاوزة منطقة المقاومة عند 31200 نقطة التي تضمن عدم هبوط المؤشر الرئيسي دون مستوى 31 ألف نقطة.

وأكد أن استقرار المؤشر EGX 30 فوق مستوى 31200 يعد فرصة للشراء ، مضيفًا أن التوقعات الحالية تستبعد حدوث هبوط عنيف خلال الفترة المقبلة.