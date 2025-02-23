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بعد ارتفاعه..ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد؟

05:25 م الأحد 23 فبراير 2025

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:
استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2763 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3553 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4145 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4737 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 33160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147320 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2936 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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