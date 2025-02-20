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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة نهاية الأسبوع

04:06 م الخميس 20 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 30914 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 118.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 150.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.94% إلى مستوى 30875 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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