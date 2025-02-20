خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الحديد، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تر ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الخميس