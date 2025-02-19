توقيع اتفاقيات بين "المصرية للاتصالات" و"اورنج" لتحسين الخدمات التكنولوجية

كتبت- آية محمد:

وقعت شركتا المصرية للاتصالات واورنچ مصر مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز التعاون فيما بينهما، بما يضمن تمكين شركة اورنچ مصر من تحسين الخدمات التكنولوجية على النحو الذى يلبى احتياجات عملائها.

ويعكس هذا التوقيع، وفق بيان الوزارة اليوم، تزايد الاستثمارات التكنولوجية فى مصر، والاهتمام بتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد والتوسع في تقديم الخدمات المطورة.

وتضمنت الاتفاقيات التي جاءت بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمديد اتفاقية خدمات التراسل بين الشركتين لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2032 بزيادة فى أحجام السعات التراسلية التى تقدمها المصرية للاتصالات لشركة اورنچ.

كما تضمنت أيضًا اتفاقية جديدة لتوصيل الألياف الضوئية إلى مواقع المحمول "FTTS" الخاصة بشركة اورنچ خلال ثلاث سنوات "وهو عمر الاتفاقية".

وتوقيع اتفاقية بشأن مستوى الخدمة الملحقة بها التي تعزز قدرة شركة اورنچ مصر على ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت المحمول فائق السرعة لعملائها وكذلك جاهزيتها لتقديم خدمات الجيل الخامس للمحمول.

وتتضمن الاتفاقيات كذلك تعديل اتفاقيات خدمات الإنترنت الثابت على النحو الذى يعمل على تحسين اقتصاديات الخدمات في السوق ويسهم في تعزيز قدرة شركة أورنچ مصر على تقديم أفضل العروض والأسعار لعملائها من خلال نماذج تجارية أكثر قدرة على توفير الباقات الأعلى للعملاء النهائيين بأسعار أكثر ملاءمة.

وقد أسهمت الشراكة الممتدة بين الشركتين فى خلق مناخ متميز لعلاقات تجارية استثنائية داخل السوق المصرى بما يضمن تطويره وتحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف.

وأكد طلعت، على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات والاتفاقيات التي انعكست بشكل أساسي على تحسين خدمات الاتصالات والتى كان من أبرزها الاتفاق على إطلاق خدمات الجيل الخامس، وإطلاق خدمات الشرائح المدمجة "eSIM"، وإطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى " Wi-Fi Calling" .

بالإضافة إلى الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول على تطوير منظومة الرقابة بحيث يتم توجيه الموارد المالية المتعلقة بالأنشطة الرقابية إلى مشروعات تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق طلعت.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والاتفاقات من أجل المزيد من التحسن في الخدمات.

وأضاف طلعت، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعاون مثمر بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لزيادة أبراج المحمول ونشرها في كافة أنحاء الجمهورية سواء في الحضر أو الريف.

كما أوضح، أنه من المقرر بحلول منتصف العام الحالى الانتهاء من تغطية قرى حياة كريمة بأبراج المحمول للمراحل الثلاثة للمشروع بكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه، وكذلك تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة الإنشاء بخدمات المحمول؛ موجهًا الشكر للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركتين على الجهود المبذولة في إتمام الاتفاقيات.

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، إن هذه الاتفاقيات تمثل دافعًا كبيرًا للشركتين لتعزيز التعاون الاستراتيجى بينهما، مما يسهم فى تقديم خدمات أكثر تطورًا للعملاء ويدعم تنافسية السوق المصرية فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن هذه الاتفاقيات طويلة المدى تدعم اورانج أحد عملاء الشركة بالسوق المصري فى تحقيق النمو وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وذلك من خلال مواصلة جهودنا فى التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية، والوصول بها لأكثر من ألف موقع من مواقع المحمول الخاصة بشركة اورنچ مصر وكذلك دعمهم فى التوسع فى تقديم خدمات الانترنت الثابت فائق السرعة.

وأكد على أن هذه الاتفاقيات ستساهم فى تعظيم العائد على استثماراتنا القوية التى نفذناها خلال السنوات الماضية لتطوير بنيتنا التحتية.