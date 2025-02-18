خلال مشاركته بفعالية ديسرابتك.. "الخطيب" يستعرض مشهد الاستثمار في مصر

كتبت- دينا خالد:

شارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعالية "ديسرابتك نايل" التي عقدت على مدار يومين بمدينة الأقصر، بمشاركة أكثر من 150 مستثمرًا محليًا وعالميًا، ومسؤولين حكوميين، ورواد أعمال من أربع قارات، لعرض نماذج شركات ناجحة في مصر والشرق الأوسط.

وشارك في الفعالية إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وسهى التركي، نائب رئيس البنك الأهلي، وأوديان جويال، الشريك الإداري بمؤسسة APIS Partners، وكريم عبدالعزيز، رئيس قطاع المدفوعات الرقمية العالمية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وأحمد شمس المدير العام ورئيس قسم الأبحاث بمؤسسة EFG Hermes، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

واستعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته خلال الفاعلية مشهد الاستثمار في مصر وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، حيث استعرض الوزير فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وجهود الدولة الهادفة لتبني المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وتُعد "ديسرابتك فينتشرز" واحدة من أبرز صناديق رأس المال الاستثماري في مصر، حيث تأسست في عام 2022 بحجم صندوق يبلغ 36 مليون دولار. ويشمل مستثمرو الصندوق مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، والوكالة الفرنسية للتنمية (Proparco)، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA)، و(Avanz)، وسانجو كابيتال (Sango Capital).