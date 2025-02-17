باستثمارات 38 مليون دولار.. تدشين مشروع "FBB - Tech" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- أحمد والي:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع شركة "FBB - Tech" للإلكترونيات، التابعة لشركة "إف بي بي القابضة"، بالتعاون مع مجموعة “هايسنس” الصينية، وذلك بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا-مصر".

ووفق بيان من هيئة قناة السويس، يقام المشروع على مساحة 110 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 38 مليون دولار، بهدف إنتاج مليون وحدة إلكترونية سنويًا، مع توفير 337 فرصة عمل، وحضر المراسم عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، إلى جانب تساو هوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا – مصر"، وأسامة فارس، رئيس شركة "FBB".

وأكد جمال الدين خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر البنية التحتية المتكاملة والبيئة المناسبة لتحقيق أعلى معايير الإنتاج، مع سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر موانئ المنطقة، وأشار إلى أن هناك 120 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا داخل المنطقة، وهو معدل غير مسبوق يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بها.

وأضاف أن المشروع يعزز قطاع صناعة الإلكترونيات في مصر، حيث يستهدف تصدير 70% من الإنتاج إلى أوروبا وشمال وشرق أفريقيا، بينما يتم توجيه 30% للسوق المحلي، مؤكدًا أن التعاون مع الاستثمارات الصينية والإماراتية يعزز القدرات الإنتاجية ويعكس توجه مصر نحو دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

من جانبه، أشاد تساو هوي بالدعم الحكومي للمشروعات الاستثمارية، موضحًا أن منطقة "تيدا – مصر" أصبحت نموذجًا للتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر، حيث تضم 180 شركة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.

بدوره، أعرب وائل عامر، ممثل شركة "إف بي بي"، عن سعادته بتدشين المشروع، مؤكدًا أن الشراكة مع "هايسنس"، إحدى أكبر 10 شركات عالمية في إنتاج الشاشات والتلفزيونات، تمثل خطوة مهمة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز فرص التصدير.

يذكر أن شركة "إف بي بي القابضة"، التي تأسست عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، تمتلك استثمارات في عدة دول، منها ألمانيا وبلجيكا وليبيا ومصر وقبرص والأردن والبحرين.