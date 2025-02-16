سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 17 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2727 جنيهًا للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3506 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4090 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4674 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145361 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56% إلى نحو 2882 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.