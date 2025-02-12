خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجمبري واللحوم وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والليمون، والجمبري، والزيت، واللحوم، والجبن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والجبن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الأربعاء