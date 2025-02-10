انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.36% إلى مستوى 29905 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.28% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 14.64 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 161.02 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 175.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.01% إلى مستوى 30014 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.