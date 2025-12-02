كيلو الأوراك بـ 10 جنيهات.. الشعبة تحذر من شراء هذا النوع من الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الأيام الماضية شهدت انتشار فيديوهات لشخص في منطقتي إمبابة والوراق يبيع كيلو الوراك بـ 10 جنيهات فقط، مما أثار الجدل حول مصدر هذه الدواجن وسلامتها.

ونوه السيد، إلى وجود نوع منتشر في الأسواق يعرف باسم "الدواجن السردة" تُباع بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية وتكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على فيروسات، مشيرًا إلى أن وزنها لا يتجاوز كيلو أو كيلو ونصف.

وأوضح السيد، أن الجهات الرقابية تدخلت وتم ضبط الشخص الذي ظهر في الفيديو وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار السيد، إلى أن تجار هذا النوع من الدواجن يلجأون إلى حقنها بالمياه لإعادة اللون الأبيض إلى لحمها حيث أن لونها يكون متغير بعد الذبح.

وأكد السيد، أن تناول هذه الدواجن يسبب مشكلات خطيرة في الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، محذرًا المواطنين من الانخداع بالأسعار القليلة بشكل غير طبيعي.

وطالب السيد، من أي مواطن يلاحظ بيع دواجن بأسعار قليلة بشكل مبالغ فيه بالإبلاغ فورًا لدى شعبة الدواجن أو جهاز حماية المنافسة، مؤكدًا ضرورة التعاون للقضاء على هذه الممارسات الضارة.

