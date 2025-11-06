إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

03:40 م 06/11/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.09% عند مستوى 39949 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.17% عند مستوى 39132 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

