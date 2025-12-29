إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : مصراوي

03:45 م 29/12/2025

مؤشر البورصة الرئيسي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 41731 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.50%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 284 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.85% عند مستوى 41604 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

