تراجع أرباح أرامكو السعودية في 2025.. والشركة تكشف الأسباب



وكالات

تظهر بيانات شركة "أرامكو" السعودية، أن صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بلغ نحو 75.621 مليار دولار، مقابل 83.906 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

وأضافت الشركة، أن الأسباب ترجع إلى الانخفاض في القيمة وتخفيضات، والمكاسب الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وقابل ذلك جزئيا تعديلات ضرائب الدخل والزكاة.

وأعلنت "أرامكو" عن انخفاض أرباح الربع الثالث من العام بنحو 2%، فيما يرجع بالأساس إلى تراجع الإيرادات مع هبوط أسعار الخام والمنتجات.

وقالت الشركة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في بيان إن صافي أرباحها بلغ 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو أقل من 103.4 مليار ريال سجلتها في الفترة نفسها من العام السابق (الدولار = 3.7504 ريال)، بحسب روسيا اليوم.