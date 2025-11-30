غدا الاثنين.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر بالبنوك والبريد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر بدءًا من غدا الاثنين، الموافق الأول من نوفمبر، وذلك بالزيادة الجديدة للشهر السادس على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وكان جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

