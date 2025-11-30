إعلان

تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات المالية" برأس مال 50 مليون جنيه

كتب : منال المصري

11:14 ص 30/11/2025

شركة فوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركه فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات المالية" برأس مال مرخص 50 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 5 ملايين جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن شركه فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات تساهم بنسبه 99.99% من رأس مال الشركة.

وأوضحت فوري أن إنشاء شركة قابضة لا تقتصر على تأسيس شركات جديدة فحسب، بل تعمل أيضًا على تنظيم لاستثمارات، والمساهمه في شركات جديدة أو الاستحواذ علي شركات قائمة والترخيص لها بمزاولة أنشطه أخرى.

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية إن تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات الماليه" يأتي مع تزايد التوسع الاستثماري وتنامي الفرص الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات القائمة حاليا والحاجة إلى بناء كيان اقتصادي متماسك.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركه فوري فوري القابضه للاستثمارات المالية إنشاء شركة قابضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية