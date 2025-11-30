تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات المالية" برأس مال 50 مليون جنيه

أعلنت شركه فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات المالية" برأس مال مرخص 50 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 5 ملايين جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن شركه فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات تساهم بنسبه 99.99% من رأس مال الشركة.

وأوضحت فوري أن إنشاء شركة قابضة لا تقتصر على تأسيس شركات جديدة فحسب، بل تعمل أيضًا على تنظيم لاستثمارات، والمساهمه في شركات جديدة أو الاستحواذ علي شركات قائمة والترخيص لها بمزاولة أنشطه أخرى.

قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية إن تأسيس "فوري القابضه للاستثمارات الماليه" يأتي مع تزايد التوسع الاستثماري وتنامي الفرص الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات القائمة حاليا والحاجة إلى بناء كيان اقتصادي متماسك.