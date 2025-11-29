البترول تستعرض إجراءات جديدة لتخفيف أعباء مستثمري قطاع التعدين

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة على ضخ استثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن المعادن في مصر.

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحوافز تتضمن تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، بما يساهم في تقليل التكلفة الأولية على الشركات الجديدة ويحفز دخول كيانات إضافية إلى سوق التعدين المصري.

وتشمل الحزمة أيضًا إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب وكل الخدمات المصاحبة للنشاط، وهي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمليات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

وأشارت الوزارة إلى بدء العمل بنظام إصدار رخصة واحدة لعدة معادن بدلًا من تعدد الرخص، إلى جانب استحداث "رخصة استطلاع" مخصصة للشركات الناشئة، بما يقلل من مخاطر الاستثمار ويُسهّل دخول الشركات ذات القدرات المالية المتوسطة.

كما تضمنت الحوافز تطبيق آلية "النافذة الواحدة" لتسهيل وتسريع استخراج التصاريح من هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية، بهدف تذليل العقبات وتقليص الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية.