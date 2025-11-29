كتبت- آية محمد:

اختتمت فعاليات اليوم الأول لمعسكر التحدي الأكبر ضمن التصفيات النهائية للنسخة الأولى من مسابقة ديجيتوبيا DIGITOPIA التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اكتشاف المواهب المصرية في مجالات الإبداع الرقمي، ودعم الأفكار الخلاقة والمشروعات المتميزة التي تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان الوزارة، تستمر فعاليات التصفيات النهائية على مدار يومي 28 و29 نوفمبر بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، بمشاركة 72 فريقًا يضم نحو 300 متسابق يتنافسون على ابتكار حلول رقمية تسهم في معالجة التحديات المجتمعية وذلك عبر مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية.

وتعد ديجيتوبيا أكبر مسابقة معلوماتية في مصر، إذ جذبت منذ انطلاقها أكثر من 25 ألف مبتكر في المراحل العمرية من 10 سنوات وحتى 35 عاما شكلوا أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

وقد قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات التصفيات النهائية، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع الفرق المتنافسة استمع خلاله إلى أفكار مشروعاتهم المبتكرة وما توفره من حلول رقمية في عدة مجالات ومنها الزراعة الذكية، والصحة الرقمية، والتعليم الذكي، ودعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، والمنازل الذكية.

بالإضافة إلى حلول لكشف التهديدات السيبرانية، وحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية، والمشروعات التي توظف التكنولوجيات الرقمية في تعزيز الهوية الثقافية ودعم التراث وغيرها من المشروعات.

وأشاد طلعت بحماس المشاركين وجهودهم المتميزة التي تعكس طاقات إيجابية وإرادة للفوز في المسابقة وكذلك قدرات إبداعية عالية في توظيف التكنولوجيا لإنتاج حلول لتحديات حقيقية في المجتمع.

وأكد أهمية العمل الجماعي كعنصر أساسي في تطوير المشروعات واكتساب الخبرات وتحقيق النجاح، داعيا المتسابقين إلى مواصلة العمل في تنمية قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية لتحقيق المزيد من التميز.

هذا وتتضمن فعاليات المرحلة النهائية من المسابقة، التصفيات النهائية وأعمال التحكيم لترتيب الفرق في المراكز من السادس للأول في كل فئة عمرية وفي كل مسار.

وتُختتم فعاليات المسابقة اليوم 29 نوفمبر بمراسم احتفالية للإعلان عن الفرق الفائزة وتوزيع جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه، تشمل الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون جنيه، وجوائز عينية ومالية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية جلسة ترحيبية للمتسابقين، تناولت برنامج وأهداف معسكر التحدي الأكبر، وآليات ومعايير التقييم المعتمدة خلال التصفيات النهائية وذلك تمهيدا لعرض المشروعات أمام لجان التحكيم.

وخلال الجلسة أوضحت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن الهدف من إطلاق مسابقة "ديجيتوبيا" هو تنمية المواهب المبدعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية.

وأصافت أن المتسابقين، منذ انطلاق المسابقة في شهر أغسطس الماضي، مروا بعدة مراحل من التحدي بدأت بمرحلة تقديم الأفكار الابتكارية، ثم تطويرها وتحويلها إلى منتجات، وصولًا إلى معسكر التحدي الأكبر الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تطوير مشروعاتهم وصقل مهاراتهم في العرض أمام لجان التحكيم.

كذلك تم تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لكل مسار من مسارات المسابقة ولكل فئة عمرية بهدف تمكين المتسابقين من تطوير مشروعاتهم الابتكارية وتنمية مهاراتهم في العرض والتقديم، وذلك تحت إشراف 100 خبير ومتخصص في مجالات تنمية المهارات الشخصية والتكنولوجيات الحديثة، بهدف تعزيز قدراتهم في تطوير حلولهم التكنولوجية، وتقديمها باحترافية أمام لجان التحكيم.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا'، والمعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية. وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين وهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، وIT Valley، والمصرية للاتصالات WE، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى أند مصر، وACT، وبرنامج WE Innovate، ومؤسسة EYouth، وشركة YAT لحلول التعليم.