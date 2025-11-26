954.2 مليار جنيه إجمالي التمويل من الشركات في 9 أـشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 .



وأوضحت الهيئة قيمة التمويلات المنوحة في أول 9 أشهر من 2025 على النحو التالي:

- 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

- 70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

- 122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

- 76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- 66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

- 91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

-29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.



وبحسب بيان الهيئة فإن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025.



استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 22.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025



حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.



وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.