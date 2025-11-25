إعلان

5.3 %انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في سبتمبر

كتب : منال المصري

11:55 ص 25/11/2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنحو 5.3% في سبتمبر إلى 119.60 (أولي) مقابل 126.30 خلال أغسطس 2025 (نهائي).

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

-بلغ الرقـم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الـطـبـيـة 78.11 خـــلال شهـــر سبتمبر 2025 مـقــارنـة بشـهــر أغسطس 2025 حيــث بلــغ 55.66 بنسبة ارتفاع قدرها 40.33% وذلك لزيادة الإنتاج.

-ب لغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 82.17 خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أغسطس 2025 حيث بلغ 75.44 بنسبة ارتفاع قدرها 8.92 % وذلك لزيادة الطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

- بلـغ الرقـم القياسي لصناعة المشروبات 413.49 خـــلال شهـــر سبتمبر 2025 مـقــارنـة بشــهر أغسطــس 2025 حــيــث بــلـــغ 622.39 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 33.56 % وذلك لانخفاض الاستهلاك لاقتراب موسم الشتاء.

- بلـغ الرقم القياسي لصناعـة الـمـلابـس الجاهزة 231.05 خــلال شهــر سبتمبر 2025 مقارنة بشــهــر أغسطس 2025 حيــث بلــغ 278.35 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.99 % وذلك طبقا لحالة السوق.

