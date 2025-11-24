إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:51 م 24/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3656 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4701 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5485 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 6268 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 43880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194934 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 313400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4090 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا سعر سبيكة الذهب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية