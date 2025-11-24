ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3656 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4701 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5485 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 6268 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 43880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194934 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 313400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4090 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.