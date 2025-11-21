عيار 21 يفقد 40 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال الأسبوع، بين ارتفاع وانخفاض، لتنهي التعاملات الأسبوعية على تراجع.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 40 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما هبط من 5455 جنيهًا بمنتصف تعاملات السبت إلى 5415 جنيهًا في منتصف تعاملات الجمعة.

وخلال الأسبوع، استقرت الأسعار في بدايته عند 5455 جنيهًا بمنتصف تعاملات السبت والأحد، قبل أن تتراجع في منتصف تعاملات يوم الاثنين إلى 5445 جنيهًا، ثم تنخفض بشكل أكبر يوم الثلاثاء إلى 5375 جنيهًا، وهو أقل مستوى خلال الأسبوع.

وعاودت الأسعار الصعود يوم الأربعاء مسجلة 5485 جنيهًا، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 5450 جنيهًا يوم الخميس، ثم تهبط اليوم الجمعة إلى 5415 جنيهًا.

