إعلان

عيار 21 يفقد 40 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

كتب : آية محمد

07:00 م 21/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال الأسبوع، بين ارتفاع وانخفاض، لتنهي التعاملات الأسبوعية على تراجع.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 40 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما هبط من 5455 جنيهًا بمنتصف تعاملات السبت إلى 5415 جنيهًا في منتصف تعاملات الجمعة.

وخلال الأسبوع، استقرت الأسعار في بدايته عند 5455 جنيهًا بمنتصف تعاملات السبت والأحد، قبل أن تتراجع في منتصف تعاملات يوم الاثنين إلى 5445 جنيهًا، ثم تنخفض بشكل أكبر يوم الثلاثاء إلى 5375 جنيهًا، وهو أقل مستوى خلال الأسبوع.

وعاودت الأسعار الصعود يوم الأربعاء مسجلة 5485 جنيهًا، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 5450 جنيهًا يوم الخميس، ثم تهبط اليوم الجمعة إلى 5415 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم بمصر؟ رئيس الشعبة يجيب

هل يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار الذهب؟ خبراء يجيبون

منها "بوست كولكت".. تفاصيل 4 خدمات أطلقها البريد المصري

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب في السوق المحلي تراجع أسعار الذهب في مصر سعر الذهب سعر جرام الذهب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة