منتجو الدواجن: التكلفة الفعلية لطبق البيض 135 جنيها.. والتصدير هو الحل

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن أسعار البيض شهدت انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى نحو 105 جنيهات، ليباع بالأسواق بنحو 130 جنيها للكرتونة، وتزيد كرتونة الأحمر بجنيه أو جنيهين عن الأبيض.

وأرجع نبيل، انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من البيض بالأسواق بسبب دخول عدد كبير من المربين إلى المنظومة خلال الفترة الماضية، نتيجة استقرار الأوضاع وهو ما شجع المربيين على دخول دورات إنتاجية جديدة.

وأشار نبيل، إلى أن التكلفة الفعلية لكرتونة البيض تبلغ نحو 135 جنيها، هو ما يتسبب في خسائر كبيرة المربيين تهدد بخروجهم من المنظومة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار مرة أخرى.

ويرى نبيل، أنه يجب استغلال هذه الطاقات الإنتاجية، ودعم المنتجين لتصدير البيض للدول المجاورة، وهو ما سيؤدي إلى توازن السوق بين العرض والطلب ويوفر عملة صعبة تستخدم لاستيراد مدخلات الإنتاج كالأعلاف والأمصال.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.