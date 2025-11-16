سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6262 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6220 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5442 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4664 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43536 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.