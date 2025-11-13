المالية تستهدف طرح 14 مليار جنيه صكوك سيادية على 3 عطاءات الشهر المقبل

كشف وزارة المالية عن مستهدفاتها لإصدار صكوك سيادية جديدة أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر المقبل على 3 عطاءات.

وبحسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فإن خطة الوزارة إصدار صكوك سيادية خلال الشهر المقبل بقيمة 4 مليارات جنيه في 2 ديسمبر المقبل، و5 مليارات جنيه في 16 ديسمبر و5 مليارات جنيه في 30 ديسمبر 2025.

وترفع هذه الإصدارات للصكوك السيادية المستهدفة إلى 20 مليار جنيه خلال آخر شهرين من العام الحالي – نوفمبر وديسمبر 2025- بعد أن طرحت أول صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه في 3 نوفمبر الجاري قبل أن تعلن اليوم سعيها إلى طرح ثاني صكوك سيادية خلال الشهر الجاري الاثنين المقبل.

تلجأ المالية إلى تنويع مصادر التمويل بهدف جذب مستثمرين جدد تفضل التعامل مع أدوات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.