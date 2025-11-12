الذهب يلمع مجددا ويقفز 200 دولار عالميًا في 3 أيام

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة قوية عقب عودة التداول من العطلة الأسبوعية، إذ ارتفع سعر الأوقية من 4001 إلى 4200 دولار خلال 3 أيام فقط، بزيادة تقارب 5% وفق بيانات بلومبرج.

كانت الأوقية قد أنهت تعاملات الجمعة الماضية مرتفعة بنحو 0.64% قبل عطلة بورصات المعادن العالمية يومي السبت والأحد، لتعاود الصعود بقوة خلال تعاملات الاثنين وحتى اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتراجع أداء الدولار، ما أعاد للمعدن النفيس جاذبيته كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية.

وتعد هذه القفزة من أسرع التحركات السعرية للذهب منذ مطلع نوفمبر، مع توقعات بمزيد من الارتفاع حال استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.