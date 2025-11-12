إعلان

الذهب يلمع مجددا ويقفز 200 دولار عالميًا في 3 أيام

كتب : أحمد الخطيب

10:33 م 12/11/2025

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة قوية عقب عودة التداول من العطلة الأسبوعية، إذ ارتفع سعر الأوقية من 4001 إلى 4200 دولار خلال 3 أيام فقط، بزيادة تقارب 5% وفق بيانات بلومبرج.

كانت الأوقية قد أنهت تعاملات الجمعة الماضية مرتفعة بنحو 0.64% قبل عطلة بورصات المعادن العالمية يومي السبت والأحد، لتعاود الصعود بقوة خلال تعاملات الاثنين وحتى اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتراجع أداء الدولار، ما أعاد للمعدن النفيس جاذبيته كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية.

وتعد هذه القفزة من أسرع التحركات السعرية للذهب منذ مطلع نوفمبر، مع توقعات بمزيد من الارتفاع حال استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية بورصات المعادن العالمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت