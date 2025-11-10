إعلان

وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني التعاون في نقل الغاز إلى أوروبا

كتب : أحمد الخطيب

04:49 م 10/11/2025

المهندس كريم بدوي وزير البترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، لبحث تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.


وأكد الجانبان وجود فرص كبيرة لإطلاق مشروعات مشتركة تعتمد على مجمعات إسالة الغاز المصرية ومحطات استقبال الغاز في اليونان (FSRU)، وربط خطوط الغاز المصرية بالممر العمودي لنقل الطاقة إلى أوروبا.


وشدد الوزير كريم بدوي على أهمية الشراكة المصرية اليونانية في دعم أمن الطاقة الإقليمي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية في البلدين، مع بحث التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.


وأشار بدوي إلى النشاط المكثف في مجال الاستكشاف بمصر، مؤكدًا أن ذلك يعزز فرص دخول الشركات اليونانية في مشروعات الاستكشاف والإنتاج.
من جانبه، أشاد الوزير اليوناني فاسيليس كيكيلياس بتطور البنية التحتية البحرية المصرية ودورها في جذب الاستثمارات ودعم التعاون في الغاز والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، مؤكدًا دعم بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر.
واتفق الوزيران على تشكيل فرق عمل لدراسة أوجه التعاون، بما يدعم التكامل الإقليمي واستدامة الطاقة وزيادة الاستثمارات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس كريم بدوي وزير البترول نقل الغاز أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)