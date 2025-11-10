وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني التعاون في نقل الغاز إلى أوروبا



عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، لبحث تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.



وأكد الجانبان وجود فرص كبيرة لإطلاق مشروعات مشتركة تعتمد على مجمعات إسالة الغاز المصرية ومحطات استقبال الغاز في اليونان (FSRU)، وربط خطوط الغاز المصرية بالممر العمودي لنقل الطاقة إلى أوروبا.



وشدد الوزير كريم بدوي على أهمية الشراكة المصرية اليونانية في دعم أمن الطاقة الإقليمي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية في البلدين، مع بحث التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.



وأشار بدوي إلى النشاط المكثف في مجال الاستكشاف بمصر، مؤكدًا أن ذلك يعزز فرص دخول الشركات اليونانية في مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، أشاد الوزير اليوناني فاسيليس كيكيلياس بتطور البنية التحتية البحرية المصرية ودورها في جذب الاستثمارات ودعم التعاون في الغاز والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، مؤكدًا دعم بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر.

واتفق الوزيران على تشكيل فرق عمل لدراسة أوجه التعاون، بما يدعم التكامل الإقليمي واستدامة الطاقة وزيادة الاستثمارات.