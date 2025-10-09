إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والذهب وارتفاع الدواجن

كتب- أحمد الخطيب:

01:55 م 09/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)


انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)


ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)


24 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم


أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم


انخفاض أسعار الزيت واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)


سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بشكل مفاجئ بمنتصف تعاملات الخميس

