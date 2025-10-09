

انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

