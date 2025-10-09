يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 9-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3630 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4667 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5445 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6222 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193504 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.